شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الزمالك سيعود لمكانه الطبيعى فى الدورى ولسه المشوار طويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك على جاهزية اللاعبين لخوض مباراة دجلة المقرر لها غدا الثلاثاء فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قال أمير مرتضى فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على قناة الزمالك إن الفريق الأبيض سيعود لمكانتة الطبيعية فى ترتيب جدول الدورى المصرى خاصة أنه يحتل المركز الرابع فى الفترة الحالية.

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أضاف المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك أن المنافسة على الدورى ما زالت طويلة خاصة أن فريقه فقد التتويج باللقب فى الموسم الماضى فى آخر جولتين موضحا أن اللاعبين لم يستطيعوا الحفاظ على فارق النقاط الكبير الذى كان مع المنافس.

ووجه أمير مرتضى منصور رسالة إلى الجماهير البيضاء قائلا :" نحتاج ثقتكم ودعمكم نحن ننافس على أكثر من بطولة فى الموسم وهدفنا كلنا بداية من مجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين التتويج بالألقاب لإسعادكم ثقوا فينا".