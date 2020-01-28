شكرا لقرائتكم محمود عبد العزيز يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال عبدالعزيز الذي حل ضيفاً على برنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك:" سأتحه إلى ألمانيا السبت المقبل من أجل متابعة حالتي وبناء عليها سيتحدد موعد عودتي للملاعب".

وأوضح:" ربما أعود للملاعب في فترة أقل من 4 أشهر، وزيارتي لألمانيا هي من ستحدد الأمر".

وأنهى تصريحاته موجهاً الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على الاهتمام بإصابته ومتابعتها بشكل متواصل وتوفير كافة الامكانيات لعلاجه.