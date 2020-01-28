شكرا لقرائتكم كارتيرون يخطط للدفع بجابر أساسيا أمام أول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك في الدفع باسلام جابر لاعب وسط الزمالك أساسيا بمباراة أول أغسطس الانجولي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري ابطال افريقيا ، حيث ينوي كارتيرون اراحة عدد كبير من نجومه في مباراة أول أغسطس والدفع باللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات.

ومن المقرر ان ينضم بعض لاعبي الزمالك الي قائمة الفريق المسافرة الي أنجولا ، عقب مباراة وادي دجلة، حيث من المنتظر ان ينضم للقائمة المسافرة لانجولا كل من طارق حامد وعمر السعيد الغائبان عن مباراة وادي دجلة للايقاف ، وعبد الله جمعة الغائب عن مباراة دجلة للإصابة ومحمد عواد المستبعد لاسباب فنية فيما سيتم استبعاد مصطفي محمد مهاجم الفريق لاراحته خوفا من تعرضه للارهاق.

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وكان كارتيرون قد اعلن اليوم قائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة وتم خلالها استبعاد كل من طارق حامد وعبد الله جمعة وعمر السعيد لاسباب سالفة الذكر ، ومحمد عنتر وكريم بامبو و محمد عبد الغني ومحمود جنش و محمد عواد لأسباب فنية يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراة وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويرفض الفرنسى كارتيرون المجازفة بالمغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، الذى تعرض للإصابة فى العضلة الضامة أثناء مشاركته فى الإحماء قبل مباراة الأبيض ومازيمبى الكونغولى، والتى أدت للدفع بأحمد سيد زيزو فى المباراة بدلاً منه، حيث يخشى المدرب الفرنسى المجازفة بالدفع باللاعب المغربى فى ظل الحاجة لخدماته فى المباريات المقبلة، خاصة بعدما نجح الفريق الأبيض فى تحقيق الفوز فى آخر ثلاث مباريات بمسابقة الدورى الممتاز، أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب، ليحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، خاصة أن الفريق عقب مباراة وادى دجلة سيدخل شهر فبراير المقبل وسط عدد من التحديات على رأسها الارتباط بمواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى إلى جانب مواجهة الأهلى مرتين أحدهما فى السوبر المحلى والأخرى فى قمة الدورى ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا عقب خوض المران الختامى ظهر اليوم على ملعب النادى.