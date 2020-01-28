شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور: كارتيرون سيريح 9 لاعبين أمام أول أغسطس لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض يفكر فى إراحة من 8 إلى 9 لاعبين خلال الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا خاصة بعد أت حسم الأبيض التأهل لدور الـ8.

أضاف أمير مرتضى فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على قناة الزمالك:" كارتيرون سيريح من 8 إلى 9 لاعبين خلال مواجهة الفريق الأنجولي خوفًا من تعرضهم للبطاقات الصفراء أو الاجهاد".

تابع المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك أن كارتيرون طالب اللاعبين بالتركيز على مواجهة وادي دجلة بالدوري المقرر لهاء مساء غدا الثلاثاء، والفصل بين الدوري والمشاركة في أفريقيا.

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ويواجه الزمالك مساء السبت المقبل، نظيره اول أغسطس الأنجولي، في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.