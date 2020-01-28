شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو: الزمالك لم يفاوضنى والأهلى أجبرنى على الرحيل.. والبدرى أفضل مدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، هو أفضل مدرب تعامل معه داخل أسوار القلعة الحمراء.

وقال أزارو في تصريحات تليفزيونية: "أود أن أوجه له التحية وهو من الناس الجميلة اللي اتعاملت معها".. وأكد المهاجم المغربي، أنه لم يتلق أي عروض من نادي الزمالك نهائيًا.

وقال أزارو في تصريحاته": "لم أتلق عروضا من نادي الزمالك نهائيًا وكل ما يتردد حول هذا الصدد كلام سوشيال ميديا لا أساس له من الصحة".

وأكد أزارو، أنه تلقى عرضا صينيا من قبل وكان مغريا للغاية من الناحية المادية.. موضحا: " العرض الصيني كان مغري للغاية ولكني استمريت بسبب حاجة الأهلي لخدماتي".

وتابع: "العرض الصيني لم يكن "كوبري" لانتقالي لبيراميدز، ولم أتأثر نفسيا برفض العرض الصيني والدليل تسجيلي هدفين في اول مباراة افريقية بعدها".

وأعرب أزارو، عن حزنه الشديد على الطريقة الغريبة التي تم استخدامها من قبل مسئولي الأهلي من أجل الاستغناء عن خدماته وإجباره على الرحيل. Advertisements وقال أزارو: "لم أفتعل أي أزمات نهائيًا، وواقعة اعتراضي شيء خارج عن الإرادة فلم أجد تفسير استبعادي من التشكيل بشكل مستمر ومتواصل".. وأوضح: "أشارك وأحرز أهداف، وفجأة يتم استبعادي وده بيوصلك انك تخرج عن شعورك ولكن كان في عدم تقدير". وتابع: " ضحيت بأشياء كثيرة وكان من المفترض ان أخرج بشكل افضل من ذلك، وادارة الأهلي اكدت لي ان فايلر هو السبب في رحيلي".

فى السياق ذاته، قال مهاجم الاتفاق السعودى الجديد، أن التحكيم الإفريقي يعاني من أزمات كبيرة وأنه حزين بسبب الأخطاء التحكيمية في البطولات الإفريقية متمنيًا تحسن تلك الظاهرة".

وعلق أزارو في تصريحاته على واقعة تمزيق التيشيرت الشهيرة: "زعلان أنه تم استبعادي وأنني لم ألعب نهائي بطولة إفريقيا ولكن في حاجات في الماتشات لازم تتعامل فيها وكان نفسي ألعب النهائى أمام الترجى التونسى".

وعن تسريب تلك اللقطة إلى وسائل الإعلام: "لم أتابع سبب تسريبها ولكن هذا القرار تم اتخاذه وكان مفاجأة لينا والقرار كان مفاجأة لنا".

وأختتم أزارو حديثه في هذا الصدد: "حزين لعدم فوزي مع الأهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا".