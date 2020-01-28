شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالعاطي: لاعبو أسوان رجالة.. والتحكيم ممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أسوان، سعادته بالفوز على حققه الفريق على حساب حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدروي المصري الممتاز.

وقال عبدالعاطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك:" أشكر جميع لاعبي أسوان على الأداء والروح في مباراة الحرس".

وأضاف:" عملنا على تضييق المساحات والتركيز على اللعب من الأطراف واستغلال عامل السرعة في الكرات المرتدة، استطاعنا تحقيق الفوز على فريق محترم بملعبه بقيمة حرس الحدود".

وواصل المدير الفني لأسوان تصريحاته مبدياً ارتياحه بابتعاد الفريق عن المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة، ومصالحة جماهير أسوان الغاضبة من الهزيمة الأخيرة للفريق على يد وادي دجلة.

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وأنهى عبدالعاطي ، مشيداً بقرارات التحكيم في مباراة أسوان وحرس الحدود، مؤكداً أن ركلة الجزاء التي احتُسبت ضد فريقه صحيحة بعد مشاهدتها تليفزيونياً.