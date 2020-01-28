مجدي عبدالعاطي: لاعبو أسوان رجالة.. والتحكيم ممتاز

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وقال عبدالعاطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك:" أشكر جميع لاعبي أسوان على الأداء والروح في مباراة الحرس".
وأضاف:" عملنا على تضييق المساحات والتركيز على اللعب من الأطراف واستغلال عامل السرعة في الكرات المرتدة، استطاعنا تحقيق الفوز على فريق محترم بملعبه بقيمة حرس الحدود".
وواصل المدير الفني لأسوان تصريحاته مبدياً ارتياحه بابتعاد الفريق عن المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة، ومصالحة جماهير أسوان الغاضبة من الهزيمة الأخيرة للفريق على يد وادي دجلة.
وأنهى عبدالعاطي ، مشيداً بقرارات التحكيم في مباراة أسوان وحرس الحدود، مؤكداً أن ركلة الجزاء التي احتُسبت ضد فريقه صحيحة بعد مشاهدتها تليفزيونياً.
انتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين قبل قليل على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.
بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ 14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.
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