7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها محمد رمضان يحيي حفل افتتاح السوبر واستعاد مصطفي محمد من مواجهة اول أغسطس واصابة الشناوي بكدمة في الظهر.

اتجاه للإبقاء على جمال عمر فى المقاصة حتى نهاية الدور الأول

تتجه النية داخل مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة للإبقاء على جمال عمر المدير الفني للفريق، في منصبه حتى نهاية مباريات الدور الأول، وذلك حتى تتمكن إدارة النادي من دراسة السير الذاتية الخاصة بالمدربين الأجانب المعروضين، والحصول على وقت كافٍ لاختيار أفضل العناصر المتاحة والتفاوض مع المدربين.

محمد رمضان يحيي حفل افتتاح مباراة السوبر المصري

استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن الراعى الرسمي للكرة المصرية ومجلس أبو ظبي الرياضي على إحياء الفنان محمد رمضان لحفل افتتاح مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قبل انطلاق المباراة.

كارتيرون يستبعد مصطفى محمد من مواجهة أول أغسطس

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق من رحلة أنجولا استعدادًا لمواجهة ول أغسطس المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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روقة يُخطر الزمالك بحصوله على موافقة إنبى على فسخ الإعارة رسميًا

حصل محمد أشرف روقة لاعب وسط الزمالك المُعار إلى إنبى، على موافقة النادى البترولى بصورة رسمية على قطع قرار إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للانتقال إلى أحد الأندية حتى يتمكن من المشاركة بصورة أساسية خلال المُتبقى من الموسم الجارى.

عبد الله السعيد يعلق على الانضمام للزمالك وموعد الاعتزال

أكد عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز، أنه قام بالتجديد لفريقه من أجل تحدٍ جديد يسعى له، وعن إمكانية انضمامه للزمالك قال: "معرفش بكرة فيه أيه".

الأشعة تثبت إصابة الشناوى بكدمة قوية فى الظهر

أثبتت الأشعة التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بكدمة قوية في الظهر خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام النجم الساحلي.

وليد أزارو: تصرفات فايلر معي علامة استفهام.. ولم أجدد عقدى مع الأهلي

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أنه يتقبل انتقادات جماهير النادي مشيرًا إلى أن ذلك شيء طبيعي للغاية.. وقال أزارو في تصريحات تليفزيونية: "جماهير الأهلي تحبنى وقطاع كبير كان يرفض رحيلي".