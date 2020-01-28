شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27 / 1 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها استبعاد كارتيرون لمصطفى محمد من مباراة أول أغسطس الانجولي.

محمد رمضان يحيي حفل افتتاح مباراة السوبر المصري

استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن الراعى الرسمي للكرة المصرية ومجلس أبو ظبي الرياضي على إحياء الفنان محمد رمضان لحفل افتتاح مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قبل انطلاق المباراة.

كارتيرون يستبعد مصطفى محمد من مواجهة أول أغسطس

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق من رحلة أنجولا استعدادًا لمواجهة ول أغسطس المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

دجلة يضم الغاني رودني أنطوي مقابل 125 ألف يورو

نجح مسئولو نادى وادى دجلة، فى التعاقد رسميًا مع الغانى رودني أنطوي مهاجم فريق تسارسكو سيلو سوفيا البلغاري

روقة يُخطر الزمالك بحصوله على موافقة إنبى على فسخ الإعارة رسميًا

حصل محمد أشرف روقة لاعب وسط الزمالك المُعار إلى إنبى، على موافقة النادى البترولى بصورة رسمية على قطع قرار إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للانتقال إلى أحد الأندية حتى يتمكن من المشاركة بصورة أساسية خلال المُتبقى من الموسم الجارى.

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المقاصة يتعادل أمام طلائع الجيش بهدف لمثله

تعادل مصر المقاصة وطلائع الجيش بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشر للدورى.

العناية الإلهية تنقذ ثلاثي سيراميكا كليوباترا بعد مباراة النصر

أنقذت العناية الإلهية ثلاثى سيراميكا كليوباترا محمد شاهين وخالد الحسيني وأحمد وجيه من الموت المحقق بعد انفجار إطار السيارة الخاصة بهم أثناء عودتهم من السويس، عقب نهاية مباراة النصر.

عبد الله السعيد يعلق على الانضمام للزمالك وموعد الاعتزال

أكد عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز، أنه قام بالتجديد لفريقه من أجل تحدٍ جديد يسعى له، وعن إمكانية انضمامه للزمالك قال: "معرفش بكرة فيه أيه".

الأشعة تثبت إصابة الشناوى بكدمة قوية فى الظهر

أثبتت الأشعة التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بكدمة قوية في الظهر خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام النجم الساحلي.