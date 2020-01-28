شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 27 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 27 / 1 / 2020 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها إعلان كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق قائمة مباراة وادي دجلة غدًا، وكذلك المستبعدين والمنضمين لقائمة الفريق المسافرة غدًا إلى أنجولا للمشاركة في مباراة الزمالك وأول أغسطس.

كارتيرون يستبعد عواد وبن شرقي ويضم كاسونجو لقائمة الزمالك أمام دجلة

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم الاثنين استعدادًا للقاء وادى دجلة، المقرر لها السابعة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

محمد معروف حكما لمباراة الزمالك ووادى دجلة

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، محمد معروف حكما لمواجهة الزمالك ووادى دجلة غدا بالدورى.

كارتيرون يستبعد مصطفى محمد من مواجهة أول أغسطس

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق من رحلة أنجولا استعدادًا لمواجهة ول أغسطس المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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روقة يُخطر الزمالك بحصوله على موافقة إنبى على فسخ الإعارة رسميًا

حصل محمد أشرف روقة لاعب وسط الزمالك المُعار إلى إنبى، على موافقة النادى البترولى بصورة رسمية على قطع قرار إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للانتقال إلى أحد الأندية حتى يتمكن من المشاركة بصورة أساسية خلال المُتبقى من الموسم الجارى.

شيكابالا: أحمد الأحمر أحد الأسباب الرئيسية فى زيادة شعبية الزمالك

قال محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إن أحمد الأحمر نجم المنتخب الوطنى لكرة اليد يعد سببًا رئيسيًا فى زيادة جمهور الفريق الأبيض.

طارق حامد وعمر السعيد ينضمان لمعسكر الزمالك عقب مباراة دجلة

تطير بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى أنجولا غدًا عقب مباراة الفريق أمام وادي دجلة المقرر لها السابعة مساءً على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري.