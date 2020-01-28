شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر النادي الأهلي في ترتيب صدارة جدول ترتيب الدوري، بعد ما شهد اليوم الإثنين 27 / 1 / 2020 إقامة مباراتين ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر الدورى العام المصرى، الأولى جمعت بين أسوان وحرس الحدود باستاد المكس بالإسكندرية، بينما كانت الثانية بين المقاصة وطلائع الجيش على استاد السلام الدولى.

ويتصدر الأهلي جدور ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

أسوان يهزم الحدود بثنائية

انتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ 14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الضيوف على فريق الحرس بهدف نظيف سجله كريم الطيب لاعب أسوان فى الدقيقة 36 من عمر الشوط.

وفى الشوط الثانى نجح مصطفى جمال لاعب حرس الحدود، فى تسجيل هدف التعادل للحدود فى الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف التقدم لأسوان فى الدقيقة 78 بالخطأ فى مرماه.

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بدأ أسوان الشوط الثانى مواصلاً صحوته الهجومية فى نهاية الشوط الأول، لتعزيز هدف التقدم وضمان الثلاث نقاط، وعلى الجانب الآخر حاول الحدود تعديل النتيجة ببعض الهجمات فى الدقائق الأولى من الشوط الثانى لكنها لم تمثل خطورة على مرمى مسعد عوض.

المقاصة والطلائع "حبايب"

بينما تعادل مصر المقاصة وطلائع الجيش بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى.

تقدم ميدو جابر لمصر المقاصة فى الدقيقة الثامنة من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة سددها قوية ارتطمت بأحد مدافعى الطلائع وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى معلنة عن الهدف الأول للمقاصة، ونجح عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش فى إحراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 46 لتصبح النتيجة 1/1.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 12 نقطة وما زال فى المركز السادس عشر للدورى، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 12 نقطة أيضًا فى المركز قبل الأخير.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين التى ظهر عليهما الرغبة القوية فى إحراز هدف السبق نظرًا لموقفهم الصعب فى جدول الدورى، وبالفعل فى الدقيقة الثامنة استطاع ميدو جابر إحراز الهدف الأول للمقاصة من ضربة حرة مباشرة سددها قوية ارتطمت بأحد مدافعى الطلائع وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى معلنة عن الهدف الأول للمقاصة.

وفى الشوط الثانى نجح عمرو جمال فى إحراز هدف التعادل لطلائع الجيش، بعدها حاول لاعبو الفريقين إحراز هدف التقدم إلا انهم فشلوا لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.