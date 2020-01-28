وليد أزارو: تصرفات فايلر معي علامة استفهام.. ولم أجدد عقدى مع الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتابع نجم الأهلي السابق: "عشت أيامًا سعيدة مع الأهلي وعلاقتي بزملائي ممتازة"، وانتقد المهاجم المغربي، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي.. وقال أزارو: "فايلر لم يتحدث معي على الإطلاق ولم يشرح لي أسباب استبعادي من التشكيل الأساسي".
وتابع مهاجم الأهلي السابق: "هناك علامات استفهام حول ما حدث معي في الأهلي ورحيلي عن الأهلي جاء بعد تفكير طويل"، معلقًا: "أحترم رأي المدير الفني بشرط ان يكون منطقي".
فى السياق ذاته، أكد وليد أزارو، أن لم يقم بتمديد عقده من أجل الرحيل إلى النادي السعودي.. وقال: "لم يتم تمديد عقدى ولم يتم زيادة الراتب من أجل الرحيل كما ردد بعض"
وتابع أزارو أنه يحترم تعاقده مع النادي الأهلي وأنه لم يفكر في مستقبله بعد الإعارة.
يذكر أن الأهلى تعاقد مع وليد أزارو صاحب الـ24 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 بعد دفع مليون و300 ألف دولار لنادى الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، وسجل 18 هدفًا فى الدورى بالموسم قبل الماضى ليتوج هدافا للمسابقة.
وأرسل الأهلى بطاقة أزارو الدولية إلى الاتحاد السعودى حتى يكون اللاعب المغربى لائقا للمشاركة فى المباريات، وقد تشهد مواجهة الاتفاق ضد الوحدة يوم 30 يناير الجارى مشاركة أزارو الأولى مع فريقه الجديد.
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