شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو لـ سوبر كورة: لو رجع بيا الزمان هختار الأهلى تانى.. رسالة الخطيب غيرت تفكيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هداف مغربى بزغ نجمه بقوة فى صفوف نادى الدفاع الجديدى المغربى، ليدخل حسابات العديد من الأندية قبل أن يخطفه النادى الأهلى بعد صراع كبير، وسرعان ما حجز لنفسه مكانا أساسيا وأصبح هداف الدورى المصرى، وساعد الفريق الأحمر على الفوز بالعديد من الألقاب والصعود لنهائى دورى أبطال أفريقيا مرتين، إلا أن الأهلى لم يحالفه الفوز فيهما.

وليد أزارو لم يجد نفسه داخل التشكيل الأساسى هذا الموسم، وبالتحديد منذ تولى رينيه فايلر المسئولية ليحدث صدامًا بين الطرفين ويضطر اللاعب فى النهاية للخروج للإعارة.

وليد أزارو فتح قلبه وتحدث عن كواليس رحيله وحقيقه مفاوضات الزمالك لضمه وموقفه من تجديد عقده وإمكانية عودته من جديد للأهلى كل هذا وأكثر فى حوار التوربيد المغربى مع سوبر كورة والذى جاء نصه كالتالى:

انتظم المهاجم المغربى وليد أزارو واللاعب عبدالله السالم في تدريبات الفريق الأول لفريق الاتفاق التي استأنفها مساء اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالدمام تحضيراً لمواجهة الوحدة يوم الخميس المقبل في الدوري السعودي للمحترفين.

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وأقام لاعبو فريق الاتفاق قبل بدء المران ممراً شرفياً خاصاً للترحيب بالمهاجمين أزارو والسالم، وكان التدريب بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي قد ابتدأ بالتمارين اللياقية، ثم أجرى اللاعبون تدريبات تكتيكية على عدة محطات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لأداء عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

يذكر أن الاتفاق يستعد لاستضافة الوحدة يوم الخميس المقبل على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي الاتفاق السعودي قد أعلن اليوم انهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو بعد تجاوزه الفحص الطبي بنجاح صباح اليوم.

وكان أزاور قد وصل فجر اليوم الأحد إلى الدمام حيث خضع إلى الفحوصات الطبية صباح اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وسيمثل المهاجم أزارو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي وذلك بعد التعاقد معه بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادماً من النادي الأهلي المصري، وجرت مراسم التوقيع اليوم الأحد بمقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.