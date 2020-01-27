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شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينيو: هذا اللاعب يذكرني بالظاهرة رونالدو والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
أشاد النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بمواطنه لاعب آرسنال غابرييل مارتينيلي معتبراً أنه يسير على خطى الظاهرة رونالدو.
وصرح رونالدينيو لصحيفة "ميرور" الإنكليزية: "البرازيليون متحمسون للغاية لمارتينيلي ومستقبله، وأن تملك الموهبة شيء، لكن أن تلعب بثقة في سن الـ18 عاما شيء آخر".
وأضاف: "مارتينيلي يُذكرني بالظاهرة رونالدو في موسمه الأول في أوروبا، حيث سجل 30 هدفا وكان الناس يتساءلون من هو هذا الطفل البرازيلي صاحب الـ18 عاما، رونالدو كان يريد الكرة وينطلق بين اللاعبين، ولم يكن هناك أي خوف بالنسبة له بغض النظر عن المنافسين أو الفريق الذي يلعب ضده، وأرى مارتينيلي بنفس الأداء الآن".
وختم البرازيلي: "رونالدو أصبح أفضل لاعب في العالم، وهذا يمكن أن يكون أيضًا هدف مارتينيلي".
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