انت الان تتابع اهتمام النرويج بالبوندسليغا يشتعل.. والسبب في دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حُمَّى هالاند لم تصب عشاق ناديه الألماني دورتموند فحسب، بل تجاوزت حدود ألمانيا إلى بلده النرويج.

ما إن انتقل هالاند لبروسيا دورتموند الألماني حتى بلغ صيته أقصى الملاعب، مستحوذا على إعجاب الجميع ومحققا أرقاما قياسية. أما نجاحه المذهل في ألمانيا فقلب بلده النرويج رأسا على عقب، لكنه يمثل أيضا سلاحا ذا حدين.

ما يحققه إيرلينغ هالاند الآن مع بروسيا دورتموند، يفوق الخيال، والحصيلة خمسة أهداف من مباراتين، وفي كليهما دخل المهاجم إلى الملعب كـ"جوكر" بحدود الدقيقة 57 من عمر المباراة. ولم يسبق للاعب جديد على البوندسليغا أن سجل خمسة أهداف في أول مباراتين له بالبطولة العريقة.

حُمَّى هالاند لم تصب عشاق ناديه الألماني دورتموند فحسب، بل تجاوزت حدود ألمانيا إلى بلده النرويج. فهناك اكتشف مشجعوه منافسات الدوري الألماني/ بوندسليغا، في وقت كانت مباريات البريميرليغ تسيطر على عقولهم.

تداعيات ذلك بلغت الأندية الصغيرة في النرويج، حيث بات هالاند البالغ من العمر 19 عاما، المثال الناجح على قطاع إعداد الجيل الصاعد في كرة القدم. يضاف إلى ذلك أن المنتخب النرويجي لكرة القدم صار ينتظر هالاند بذراعين مفتوحين من أجل احتضانه بين صفوفه.

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ويؤكد المدرب النرويجي كيتيل ريكدال، لاعب هرتا السابق، في حوار مع موقع "شبورت 1" الألماني، أنه و"بفضل هالاند فتحت الأبواب من جديد"، موضحا: "كان لدينا دائما لاعبون في البوندسليغا، لكن عددهم قبل عشرين عاما بلغ 20 لاعبا. أما اليوم فأصبح العدد قليلا جدا".

ظاهرة هالاند ستغير الوضع، لأنه وحسب المدافع السابق "بدأت الأنظار تتجه مجددا نحو النرويج"، في سلاح ذو حدين. فإلى جانب الشق الإيجابي، هناك مخاوف من رحيل جماعي للاعبين متميزين إلى غاية 16 عاما، ليجد الدوري النرويجي نفسه دون مواهب لامعة، استقر بهم المقام في ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونيخ أو غيرها من الأندية الكبرى.

وما يتناقله خبراء الكرة اليوم أنه من المؤكد أن هالاند لن يبق طويلا في دورتموند، بل قد يذهب إلى ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد. غير أنه من المبكر جدا الحديث عن انتقال هالاند من دورتموند، القادم إليه للتو. ويحذر ريكدال من الآمال العريضة ويقول الرجل ذو الـ 51 ربيعا، إن هالاند أمامه حتما "فترات عصيبة".