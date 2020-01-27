شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو: لم يتم تمديد عقدي مع الأهلي قبل الإعارة.. والرحيل جاء في التوقيت المناسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أنه لم يقم بتمديد عقده من أجل الرحيل إلى النادي السعودي.

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة «النهار»: «لم يتم تمديد عقدي ولم يتم زيادة الراتب من أجل الرحيل كما ردد البعض».

وتابع أزارو أنه يحترم تعاقده مع النادي الأهلي وأنه لم يفكر في مستقبله بعد الإعارة.

وقال أزارو في تصريحات لبرنامج «نامبر وان»: «لم أعدل أو أمدد تعاقدي مع الأهلي قبل الخروج للإعارة».

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وتابع: «الرحيل جاء في التوقيت المناسب، وهناك بعض الأمور التي دفعتني لترك الفريق وعلى رأسها التجميد في الأهلي».

وأضاف: «لم أحسم مستقبلي بعد الإعارة سواء بالعودة للأهلي أو الاستمرار بالخارج».

وواصل: «كنت أتمنى أن يتحدث معي السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق: عن سبب استبعادي وطبيعي أن أعرف لماذا لا أشارك، والخواجة لم يتحدث معي نهائيًا».

وأردف: «فايلر لم يتحدث معي على الإطلاق ولم يشرح لي أسباب استبعادي من التشكيل الأساسي».

وتابع مهاجم الأهلي السابق: «هناك علامات استفهام حول ما حدث معي في الأهلي ورحيلي عن الأهلي جاء بعد تفكير طويل».

وأتم أزارو حديثه حول تلك النقطة: «أحترم رأي المدير الفني بشرط ان يكون منطقيا».