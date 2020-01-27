شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا في قائمة وادي دجلة لمواجهة الزمالك غدا في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني لفريق وادى دجلة، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. وضمت قائمة دجلة 21 لاعبا: محمد عبدالمنصف – خالد وليد – رجب عمران – خالد رضا – عبدالله محمود – محمود مرعى – أحمد سعيد – مروان حمدى – محمد هلال – اسحاقو يعقوبو – محمد عبدالعاطى – بسام وليد – عمرو صالح – حسام عرفات – بوزاس فاسيلوس – عبدالكبير الوادى – إبراهيم عايش – رفيق كابو – أحمد رمضان بيكهام – عمر ميرا – محمد رضا. ويحتل دجلة المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، ينما يمتلك الزمالك 24 نقطة في المركز الرابع.

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