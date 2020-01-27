شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يتوج بـ4 ميداليات فى الدورى العالمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التهنئة لأبطال الكاراتيه المصرى المشاركين فى بطولة الدورى العالمى (البريميرليج) 2020 المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو، بعد فوزهم بـ4 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، حيث فاز البطل المصرى محمد رمضان بالميدالية الذهبية فى منافسات الدورى العالمى وزن 84 كجم، بعد فوزه على أسطورة اليابان أراجاويتوج، كما توجت البطلة فريال أشرف بالميدالية الفضية، وحققت رضوى سيد ميدالية برونزية فى وزن 50 كجم، بعد الفوز على بطلة إيران 4/1، وفازت أيضا سهيلة أبو إسماعيل ببرونزية وزن 68 كجم بعد فوزها على منافستها اليابانية. أثنى صبحى على الجهد المبذول من قبل اللاعبين للخروج بهذه النتائج المشرفة التى تضاف إلى سجل الرياضة المصرية. كما أكد صبحى أنه يتابع مشاركات الأبطال المصريين فى مختلف البطولات العالمية والقارية والمؤهلة منها لأوليمبياد طوكيو، فى إطار اهتمام وزارة الرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

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