شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر الأكثر حصدًا للبطولات على مستوى العالم يتحدث عن ذهبية إفريقيا: التأهل للأوليمبياد بداية.. وهدفنا ميدالية فى طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بطولة بعد بطولة يثبت أحمد الأحمر، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، أنه أيقونة كرة اليد المصرية وأسطورة رياضية سطرت اسمها بأحرف من نور كأحد أعظم الرياضيين الذين صنعوا الفرحة وحصد عن جدارة لقب الهداف التاريخى لكرة اليد المصرية فضلا عن تحقيقه لقبًا عالميًا بالأكثر حصدا للبطولات قارية مع سواء مع الأندية أو المنتخب الوطنى. وأثبت الأحمر الذى احتفل أمس بعيد ميلاده الـ36 أن العمر مجرد رقم خاصة أنه كعادته كان أحد أهم الأوراق الرابحة التى قادت المنتخب الوطنى للتتويج ببطولة إفريقيا وانتزاع اللقب من تونس الدولة المضيفة والتأهل للأولمبياد، وكشف «الأحمر»، عن العديد من الحقائق والمفاجآت فى نص الحوار التالى:

■ بداية.. مبروك الفوز بالبطولة الإفريقية والتأهل للأولمبياد؟

- الحمد لله على تكليل جهود اللاعبين والجهاز الفنى والإدارة بالفوز بالبطولة الإفريقية والتأهل للأولمبياد رغم أن الجميع كان يعلم صعوبة المهمة فى ظل المنافسة الشرسة مع تونس صاحبة الأرض والجماهير ورغم صعوبة التحديات إلا أن المنتخب كان على قدر المسؤولية وإسعاد الشعب المصرى.

■ هل كنت تتوقع تحقيق العلامة الكاملة فى كافة المباريات؟

- المنتخب الوطنى سافر إلى تونس وليس أمامه سوى هدف واحد الفوز باللقب والمنطقى أن يحقق العلامة الكاملة والجميع يعلم أن الجيل الحالى حقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم لليد بالحصول على ثامن العالم فى إنجاز لم يتحقق منذ 18 عاما وهو ما كان دافعا كبيرا لمواصلة الإنجازات بالتأهل للأولمبياد.

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■ ما طموح الفراعنة فى الأوليمبياد؟

- بكل تأكيد الفوز بميدالية أولمبية وهو أمر منطقى فى ظل تطور اللعبة وتواصل الأجيال خاصة أن فوز مصر بكأس العالم للشباب جعلها محط أنظار وترشيحات إحراز ميدالية فى الأوليمبياد بالإضافة إلى أن المنتخب الحالى يضم مجموعة مميزة تستحق أن يتوج جهدها بميدالية أولمبية خاصة أنها ستخوض منافسة شرسة العام المقبل أيضا فى كأس العالم الذى ستستضيفه مصر، والجميع يراهن على تحقيق إنجاز تاريخى.

■ كيف ترى فوزك بلقب الأكثر حصدًا للبطولات على مستوى العالم؟

- سعيد للغاية باللقب والإنجاز التاريخى بعد فوزى بما يقرب من 20 بطولة قارية مع الأندية أو المنتخب الوطنى وفوزى باللقب وقبله الهداف التاريخى لكرة اليد المصرية بعد تخطى الرقم المسجل باسم حسين زكى الأسطورة الرائعة تكليل لمسيرتى فى الملاعب.

■ ما أصعب المواجهات التى خاضها المنتخب فى البطولة الإفريقية؟

- المنتخب المصرى دائما أقوى المنتخبات الإفريقية المرشحة، وأعتقد أن إقامة التصفيات فى تونس صعب من مهمة الفراعنة، خاصة فى ظل انحياز عاملى الأرض والجمهور لنسور قرطاج، وهو ما جعل مواجهة النهائى أمام نسور قرطاج الأصعب.