شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يحطم الأرقام القياسية مع دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الجديد، مستوى لافتا للأنظار خلال الموسم الحالى فى الكرة الأوروبية، سواء خلال لعبه مع فريق سالزبورج النمساوى فى المنتصف الأول من الموسم، أو بعد الانضمام لفريق بوروسيا فى الدورى الألمانى خلال الانتقالات الشتوية الحالية

وحسم فريق بوروسيا دورتموند الألمانى ضم هالاند خلال يناير الحالى قادما من فريق سالزبورج النمساوى مقابل 45 مليون يورو، بعد منافسة من جانب أندية عديدة أرادت الحصول على خدمات اللاعب أبرزها مانشستر يونايتد ويوفنتوس. ولعب هالاند، صاحب الـ19 عاما، رفقة فريق بوروسيا دورتموند مباراتين فقط حتى الآن، تمكن من إحراز خمسة أهداف خلالهما، حيث أحرز ثلاثية أمام فريق أوجسبورج فى أول لقاء له، ثم هز شباك فريق كولن بهدفين بالأمس.

وأشارت شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات، إلى أن النرويجى هالاند يعد أول لاعب فى تاريخ الدورى الألمانى، ينجح فى تسجيل 5 أهداف خلال أول مباراتين له فى البوندسليجا خلال 57 دقيقة فقط، شارك فيها مع دورتموند. وسجل هالاند 33 هدفا منذ بداية الموسم الكروى حتى الآن، حيث سجل 28 هدفا مع سالزبورج بينها16 هدفا فى الدورى النمساوى، و8 أهداف فى دورى أبطال أوروبا، و4 أهداف فى كأس النمسا، وأخيرا 5 أهداف فى بطولة الدورى الألمانى.

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ويحتل هالاند المركز الخامس فى ترتيب اللاعبين المتنافسين على جائزة الحذاء الذهبى بفارق 12 نقطة عن تشيرو إيموبيلى لاعب لاتسيو صاحب المركز الأول فى المنافسة. ويحل ليفاندوفسكى لاعب بايرن ميونخ ثانيا فى ترتيب منافسى الحذاء الذهبى، بينما يأتى تيمو فيرنر لاعب لايبزيج ثالثا، ثم جيمى فاردى لاعب ليستر فى المركز الرابع. ويتواجد نادى بوروسيا دورتموند فى المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدورى الألمانى الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها حتى الآن فى بطولة الدورى.

وشارك هالاند فى مباراتين فقط حتى الآن مع نادى بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم منذ انضمامه للنادى فى هذا الشتاء وسجل خلالهما 5 أهداف فى مفاجأة غير متوقعة للجميع.

وفى المباراة الأولى له مع نادى بوروسيا دورتموند دخل هالاند كبديل فى الدقيقة 56 وسجل خلالها 3 أهداف ضد نادى أوجسبورج فى بطولة الدورى الألمانى.

أما فى المباراة الثانية فقد دخل هالاند فى الدقيقة 65 كبديلا وسجل خلالها هدفين ضد نادى كولن فى بطولة الدورى الألمانى وساهم فى فوز بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدف.