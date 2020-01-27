مستقبل «بوجبا» فى خطر مع اليونايتد بسبب «رايولا»

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وكيل اللاعب بول بوجبا، مينو رايولا، أن قرارا بشأن مستقبل النجم الفرنسى، الذى فاز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم قبل 18 شهرا، مع مانشستر يونايتد قادم، سيتقرر فى نهاية الموسم الكروى الحالى. وأكد رايولا، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد فشل فى تلبية طموحات النجم الفرنسى، البالغ من العمر 26 عاما، منذ انتقاله إليه فى صفقة قياسية فى صيف العام 2016. وأشار إلى أن لاعبه غير سعيد الآن «لأنه لا يشارك فى المباريات، فهو يتعافى من إصابته»، مضيفا أن بوجبا ومانشستر يونايتد لم يحققا الطموحات التى كانا ينويان الوصول إليها فى الأعوام الأخيرة. وتابع رايولا قائلا: «علينا انتظار الصيف وما إذا كان بوجبا لا يزال ضمن خطط مانشستر يونايتد، وما إذا كان الشياطين الحمر ضمن خطط بوجبا».

وتثير تصريحات ريولا حول استمرار بوجبا مع مانشستر يونايتد مزيدا من الشكوك حول العلاقة بين الطرفين فى الفترة المقبلة، مع العلم أن لاعب خط الوسط الفرنسى شارك فى 8 مباريات فقط هذا الموسم، لصالح فريق أولى جونار سولشاير بسبب الإصابة. ويواجه بوجبا، الذى وقع لصالح اليونايتد مقابل مبلغ قياسى وصل إلى 89 مليون جنيه إسترلينى، انتقادات بسبب عروضه الباهتة فى بعض الأحيان مع النادى الإنجليزى، الذى فاز ببطولة البريميرليج آخر مرة عام 2013. وعلى الرغم من مشاعر الإحباط بسبب قلة أو عدم مشاركته هذا الموسم، إلا أن المدرب سولشاير قال عن بوجبا مؤخرا إنه «أفضل لاعب خط وسط فى العالم».

وكان بوجبا، الذى لم يلعب أى مباراة منذ 26 ديسمبر، قد أعرب عن إحباطه الصيف الماضى، وأبدى رغبته فى خوض تحد جديد خارج مانشستر يونايتد.