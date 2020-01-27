شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوريدة» يتوسط لإنهاء أزمة جهاد جريشة مع لجنة «الغندور».. ورفض إحالة الحكم الدولى إلى التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدخل هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ورئيس اتحاد الكرة السابق لإنهاء أزمة وضع الحكم الدولى جهاد جريشة على رأس القائمة المرشحة للتواجد فى مونديال 2022.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أعضاء اللجنة المؤقتة بالجبلاية، برئاسة عمرو الجناينى، منحوا «جريشة» وعدا بعد تدخل «أبوريدة» بإعادة ترتيب قائمة الحكام التى تم إرسالها قبل معسكر «فيفا» المقرر إقامته خلال شهر مارس المقبل.

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كانت لجنة الحكام، برئاسة جمال الغندور، قد وضعت جهاد جريشة فى المرتبة الثالثة بعد إبراهيم نور الدين وأمين عمر فى القائمة المرشحة لاختيار ممثل واحد عن التحكيم المصرى فى المونديال المقبل.

واعترض جهاد جريشة على وضعه فى الترتيب الثالث فى وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، وهو ما دفع محمد فضل، عضو اللجنة لمطالبة «جريشة» بالتزام الصمت لحين اجتماع مجلس الإدارة المقبل، أملا فى إجراء تعديلات على ترتيب قائمة الحكام وإرسال خطاب رسمى إلى «فيفا» بالتأكيد على أن «جريشة» يعد الحكم الأول فى مصر وفقا لتاريخه التحكيمى وأقدميته الدولية.

ووفقا لمصدر من داخل لجنة الجبلاية، فإن اللجنة رفضت طلب جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، بإحالة جهاد جريشة الى التحقيق وإيقافه تحكيميا عن إدارة المباريات فى الدورى الممتاز لحين الانتهاء من التحقيقات التى فتحها اتحاد الكرة بشأن وضع التقييم الخاص بترتيب الحكام.