شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل مع مصر للمقاصة 1/1 في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق طلائع الجيش مع مضيفه مصر للمقاصة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب، وذلك في إطار الأسبوع الـ15 بالدوري الممتاز.

وتقدم محمد جابر «ميدو» للمقاصة في الدقيقة العاشرة، وسجل عمرو جمال هدف التعادل للطلائع في الدقيقة 46؛ ليرفع التعادل رصيد المقاصة إلى 12 نقطة في المركز الـ14، وهو نفس رصيد طلائع الجيش الذي يتواجد في المركز الـ15.