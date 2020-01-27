شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن غياب «المحمدي ومجدي» عن مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الإسماعيلي، اليوم الإثنين، غياب ثنائي الفريق باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي، عن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بسبب الإيقاف.

وكان الإسماعيلي قد تأهل للدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية، بعد تعادله السلبي أمس الأحد مع الاتحاد السكندري، في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة، مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بالإسكندرية بهدف نظيف.

وسيواجه الإسماعيلي في الدور نصف النهائي، المتأهل من مباراة الرجاء المغربي أمام مولودية وهران الجزائري، حيث تأكد غياب ثنائي الإسماعيلي عن اللقاء القادم بسبب الإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني في لقاء أمس أمام الاتحاد السكندري.