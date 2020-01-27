إتفاق بين لاعب سان جيرمان ويوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن لاعب ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي، ​لايفين كورزاوا​ اتفق مع مسؤولي نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي على توقيع عقد مدته 4 مواسم ونصف الموسم.

Advertisements وأشارت الصحيفة إلى أن كورزاوا ينتظر التوصل لاتفاق بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس لحسم صفقة إنتقاله إلى الدوري الإيطالي. وأفادت الصحيفة الفرنسية، أن باريس سان جيرمان يأمل أن تكون الصفقة تبادلية مع السيدة العجوز بحصوله على خدمات ​ماتيا دي تشيليو​ مدافع يوفنتوس، ضمن صفقة كورزاوا. وينتهي تعاقد كورزاوا مع نادي حديقة الأمراء في نهاية الموسم الحالي.

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