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الأهلي يكوي جاره الاتحاد بصفقة العبسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

استفاد الأهلي من تباطؤ جاره ونده التقليدي الاتحاد، وأعلن أمس تعاقده رسميا مع قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، المدافع الدولي طلال العبسي لمدة 3 أعوام.

وسينضم العبسي إلى صفوف الأهلي عقب الموسم الحالي، مع انتهاء فترة تعاقده مع التعاون.

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي في تويتر»وقع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد الصائغ، العقد الرسمي مع طلال العبسي، لمدة 3 سنوات، بعد دخول اللاعب الفترة الحرة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي».

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وكان العبسي الذي انتقل من الاتحاد إلى التعاون عام 2015، حول وجهته مباشرة نحو الأهلي لعدم تسلمه مقدم العقد المتفق عليه مع إدارة نادي الاتحاد بعد توصل الطرفين لاتفاق مبدئي الأسبوع الماضي.

وقادت هذه الخطوة المفاجئة إدارة نادي الاتحاد لدراسة فكرة التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح علي لاجامي، لتدعيم قلب الدفاع، مع إرجاء ذلك إلى حين اكتمال المبلغ الذي يغري اللاعب، بعدما طلبت إدارة ناديه مبلغا كبيرا مقابل التنازل عنه.

ميدانيا، بدأ فريق الاتحاد مساء أمس استعداداته لمواجهة فريق الرائد الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمشاركة اللاعبين الأساسيين.

ويسعى المدير الفني الهولندي هينك تين كات خلال التدريبات، إلى إيجاد حل لمشكلة إنهاء الهجمات وترجمتها إلى أهداف بعد معاناته في عدم تحقيق الفوز في اللقاءات الثلاثة الماضية بالدوري أمام الفتح ثم النصر وأخيرا العدالة، حيث انتهت جميعها بالتعادل رغم توفر فرص كثيرة سانحة للتسجيل.