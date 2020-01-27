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صقور الأولمبياد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (مكة) استقبل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عاما لكرة القدم، بمطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس، قبل توجهها إلى مقر الاحتفال بالصالة الخضراء، بمناسبة العودة من تايلاند ببطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 ووصافة بطولة كأس أمم آسيا



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