رئيس الهيئة: دوري المدارس أهم المشاريع الرياضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس، بمقر وزارة التعليم في مدينة الرياض، النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم ولاعبي ومدربي كرة القدم السعودية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن مشروع دوري المدارس هو أحد أهم المشاريع لدى الهيئة العامة للرياضة.

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وقال «مشروع دوري المدارس يمثل خطوة أساسية ومنطلقا رئيسيا للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق أفضل المنجزات، وهو الأهم لنا في الهيئة العامة للرياضة نحو بناء جيل واعد قادر على صناعة مستقبل أفضل لرياضتنا، وسعدنا بما تحقق في النسخة الأولى من هذا المشروع والتي شهدت مشاركة 5000 مدرسة وأكثر من 11000 ألف فريق، بمشاركة 150 ألف طالب لعبوا في 47 محافظة ومدينة».

أما وزير التعليم فقال «ندرك في وزارة التعليم أن لنا دورا أساسيا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة وما تضمنته من أهداف استراتيجية، وسنعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومختلف الشركاء على تفعيل دور المدرسة في صناعة أبطال المستقبل، بما يصب في مصلحة الرياضة السعودية وينعكس عليها بالنجاح المأمول على المستويين المحلي والعالمي، وأدعو الطلاب المتنافسين في هذه البطولة إلى الاحترام المتبادل والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة، وأن يكون تنافسهم في إطار الالتزام بالروح الرياضية، وأن يدركوا أن كرة القدم لعبة جماعية، لا يكون للفرد فيها قيمة أهمية بمعزل عن بقية أفراد الفريق». ويشارك في النسخة الثانية للدوري، والتي تنطلق الشهر المقبل، الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 سنة، يمثلون 12 ألف فريق لسبع فئات عمرية، حيث ستستمر منافسات الدوري طيلة 4 أشهر على 3 مراحل.

(المرحلة الأولى) البطولة العامة:

يشارك فيها 12 ألف فريق من 5600 مدرسة.

تخوض الفرق 18 ألف مباراة.

يتوج في نهاية البطولة العامة بطل لكل فئة عمرية على مستوى كل مدينة بمجموع 329 بطلا.

مخصصة لفئتين عمريتين فقط (15 سنة و18 سنة).

يشارك فيها 2000 لاعب من 94 فريقا.

يتوج منها 32 بطلا للمناطق (16 فريقا لفئة الـ 18 سنة و16 فريقا لفئة الـ 15 سنة).