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اكتمال الترتيبات لدولية الجولف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة- مكة المكرمة

أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، ماجد السرور، أن استضافة البطولة الدولية للجولف تأكيد على نجاح المملكة في احتضان المنافسات العالمية واهتمامها برياضة الجولف، مشيرا إلى أن البطولة تعد إحدى محطات الجولة الأوروبية لعام 2020، وتشهد مشاركة أقوى اللاعبين، وأن التنظيم لهذه البطولة بدأ منذ وقت مبكر بمساندة اللجان العاملة.

وأوضح أن البطولة حظيت بتقدير عالمي، نظير ما تم تسهيله للاعبين المشاركين منذ وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك بتوفير جميع سبل الراحة لهم في المرافق وفي الملعب وفي تنقلاتهم، الأمر الذي يجعل اللاعب يركز في أدائه داخل الملعب ويصل إلى أفضل النتائج في البطولة.

وفيما يتعلق بالفعاليات الفنية والترويحية المصاحبة للبطولة أوضح أن التجهيزات اكتملت، وأن الجماهير ستستمتع بما أتيح لها خلال أيام البطولة.