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الطائرات خصم يقلق الرياضيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

جدد نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز السابق، كوبي براينت، أحزان الرياضيين الذي فقدوا بسبب حوادث الطائرات. وتوفي النجم الأمريكي العالمي أمس الأول عن عمر يناهز 41 عاما، إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله إلى جانب ابنته جيانا (13 عاما) و8 ركاب آخرين.

واهتمت وسائل الإعلام الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم أجمع أمس بوفاة اللاعب.

وظهرت مجلة «سبورتس الاستريتد» الأمريكية بغلاف يحمل صورة براينت بالأبيض والأسود، حيث عنونت «كوبي براينت 1978 - 2019».

وكتب كريس بالاراد مراسل المجلة قائلا «الأمر كان مروعا». وكتبت بيل بلاشكي مراسلة صحيفة لوس أنجلوس تايمز «كوبي أقوى من أي طائرة مروحية، لم يكن بحاجة إلى طائرة مروحية. لقد طار إلى العظمة طوال 20 عاما، بينما كان يحمل معه آمال مدينة لا تنتهي».

وكتب جيسون جراي من صحيفة وول ستريت جورنال أن «كوبي براينت يمثل تجسيدا لمعيار الرياضة الحديثة».

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن «براينت كان أكثر بكثير من عملاق في كرة السلة. كان من بين الرياضيين الأكثر شهرة في العالم، على نفس طراز تايجر وودز ومايكل جوردان. أحبته الجماهير، سواء كان في بكين أو بيفرلي هيلز. لم يكن شيئا غريبا أن تسمع الناس وهم يصرخون باسمه».

وفي بريطانيا كتبت صحيفة جارديان «الوفاة المأساوية للنجم الأيقونة هي خسارة فادحة بعد مساهماته في رفع مكانة الرياضة العالمية». وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية «بوفاة براينت يموت كنز ثقافي للجميع. إنه رمز وأيقونة عالمية». وقالت صحيفة فرانكفورتر الألمانية إن براينت «كان رجلا يتمتع بكاريزما وشعبية تخطت حدود بلاده، ولهذا السبب أصبح أشهر سفير للدوري الأمريكي للمحترفين».

وطالب محبو كرة السلة وبعض لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بتغيير شعار المسابقة ليضم كوبي براينت.

وتميز شعار الدوري الأمريكي للمحترفين بألوان الأحمر والأزرق والأبيض، مع وجود ظل للاعب كرة سلة منذ عام 1969، حيث تم تصميمه

بناء على صورة شهيرة للاعب السلة السابق جيري ويست.

وذكر نجم كرة السلة السابق جمال كرافورد عبر موقع تويتر «يجب أن يكون كوبي هو الشعار الجديد للدوري الأمريكي للمحترفين».

ضحايا الرياضة جراء تحطم الطائرات

1925: وفاة مارفن جودوين في حادث تحطم طائرة. وكان جودوين واحدا من الرماة الـ17 المسموح لهم بمواصلة إلقاء الكرة الطائرة بعد أن تم حظرها عام 1920.

1949: وفاة 22 عضوا في نادي تورينو لكرة القدم (الفريق بأكمله)، عندما تحطمت طائرتهم في جبل بالقرب من تورينو بإيطاليا.

1949: وفاة مارسيل سيردان بطل العالم السابق في الوزن المتوسط​​، وهو في طريقه لمنازلة جيك لاموتا في إسبانيا عندما تحطمت طائرته بجزيرة ساو ميغيل (جزرالأزور).

1956: وفاة تشارلي بيت الذي فاز ببطولة الضرب الثلاثي، في حادث تحطم طائرة تجارية في كراكاس بفنزويلا، كما كانت زوجته نيتي وأطفالهما الثلاثة من بين 25 ضحية في الحادث.

1958: تحطم طائرة كانت تقل لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي عندما حاولت الإقلاع من مطار ميونخ بألمانيا، وقتل 23 شخصا، بينهم 8 لاعبين.

1960: مقتل 16 من أعضاء فريق كال بولي سان لويس أوبيسبو الأمريكي لكرة القدم عندما تحطمت طائرتهم عند إقلاعها في مطار توليدو إكسبريس في توليدو، أوهايو.1961: تحطم طائرة من طراز دوغلاس في تشيلي كانت تقل فريق جرين كروس لكرة القدم الشيلي، وقتل جميع الركاب الـ24 الذين كانوا على متن الطائرة.

1961: تحطم طائرة من طراز بوينغ-707 أثناء هبوطها في مطار بروكسل ببلجيكا، مما أدى إلى مقتل جميع الأشخاص الموجودين على متن الرحلة القادمة من نيويورك (72 شخصا)، بينهم 34 رياضيا ومدربا ينتمون إلى منتخب الولايات المتحدة للتزحلق الفني، والذي كان متوجها إلى بطولة العالم في براج.

1964: قتل في شيكاغو، كينز كين هوبس، الذي أصبح في عام 1962 أول مجند صاعد يفوز بذهبية قفاز، عندما تحطمت طائرة كان يقودها بالقرب من بروفو بولاية يوتا (كان يخشى الطيران وقرر التغلب عليه من خلال أخذ دروس في الطيران).

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1966: اصطحب لاعب الجولف توني ليما، الذي فاز ببطولة بريطانيا المفتوحة عام 1964، طائرة من بطولة PGA إلى بطولة معرض في لينكولنشاير، إلينوي، لكن الوقود نفد في الطائرة المستأجرة وتحطمت في المياه.

1969: وفاة روكي مارسيانو، بطل الملاكمة الثقيل عندما تحطمت طائرته خارج نيوتن، أيوا، عشية عيد ميلاده الـ46 .

1970: وفاة 36 لاعبا من جامعة مارشال لكرة القدم عندما تحطمت طائرتهم في تل يقع على مسافة قصيرة من مطار تري ستيت في سيريدو، بولاية فرجينيا، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الـ 75 الذين كانوا على متنها. وتم إحياء ذكرى الرحلة وتبعاتها في فيلم «نحن مارشال».

1972: وفاة المدافع الأيمن لفريق بيتسبرغ بيراتس روبرتو كليمنتي، عندما تحطمت طائرته في المحيط وهي في طريقها إلى نيكاراغوا لمساعدة ضحايا زلزال، بعدها تنازلت قاعة مشاهير البيسبول عن شروط أهليتها وانتخبت كليمنتي للقاعة في العام التالي.

1975: وفاة مهاجم نيويورك نتس ويندل لادنر، عندما تحطمت طائرته في نيويورك. كان الحادث كارثيا لدرجة أن لادنر كان أحد الأشخاص القلائل الذين يمكن التعرف على رفاتهم فقط لأنه كان يرتدي خاتم بطولةABA.

1975: وفاة غراهام هيل، بطل فورمولا واحد مرتين، عندما تحطمت الطائرة التي كان يقودها أثناء محاولته الهبوط في ظروف ضبابية بالقرب من ملعب أركلي للجولف في شمال لندن.

1979: اصطدام طائرة متجهة من طشقند إلى مينسك بطائرة متجهة من تشيليابينسك إلى كيشينوف في أوكرانيا، وقتل 178 شخصا بينهم 17 لاعبا من فريق باختاكور الأوزبكي.

1980: وفاة 14 من أعضاء فريق الملاكمة الأمريكي للهواة عندما تحطمت الطائرة التي كانوا يستقلونها أثناء محاولتها الهبوط في وارسو.

1987: وفاة نيك فانوس من مركز فينكس صنز، عندما تحطمت طائرته عند إقلاعها من رومولوس، ميشيغان، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 154.

1990: تحطم طائرة من طراز «دي سي-8-60» في مطار مدينة باراماريبو عاصمة سورينام في جنوب أمريكا، ولقي 176 شخصا مصرعهم، من بينهم 23 لاعب كرة قدم هولنديين من أصول سورينامية.

1993: حادثة سقوط طائرة المنتخب الزامبي في مياه البحر قبالة شواطئ الجابون في أعماق أفريقيا. وكانت الطائرة تقل لاعبي منتخب زامبيا لكرة القدم. وأسفر الحادث عن مقتل 30 شخصا، بينهم 18 لاعبا ينشطون في المنتخب الزامبي.

1993: وفاة آلان كولويكي، بطل كأس وينستون، بينما كان عائدا من ظهوره في نوكسفيل هوترز في طائرة تابعة لشركة Hooters على متن رحلة قصيرة عبر تينيسي قبل سباق في بريستول.

1996: وفاة بروك بيرنجر، الذي عرف بقيادة فريق كورنوهاكرز إلى 7 انتصارات متتالية ومباراة بطولة أورانج باول الوطنية ضد ميامي هوركانيس، وتوفي قبل يومين من مشروع اتحاد كرة القدم الأمريكي عندما تحطمت الطائرة التي كان يقودها في ريموند.

1996: مطار تمنراست: هبوط اضطراري لطائرة نيجيرية كان على متنها فريق رياضي في رحلة بين العاصمة التونسية ومدينة لاغوس النيجيرية، مما تسبب في وفاة 8 لاعبين.

2008: تحطم طائرة من طراز «بوينغ-737» في قيرغيزيا أثناء قيامها برحلة من بشكيك إلى طهران. وكانت الطائرة تقل 90 شخصا، من بينهم لاعبو منتخب شباب إيران للكرة الطائرة (17 شخصا). وتمكن 25 شخصا من النجاة. وكان من بين القتلى 10 من لاعبي المنتخب الإيراني.

2009: تحطم طائرة من طراز «تو-154إم» تابعة إلى شركة «خطوط قزوين الجوية» الإيرانية في شمال غرب إيران، وكانت الطائرة تقل منتخب شباب إيران للجودو المتوجه إلى أرمينيا للتدريب، وقتل جميع الأشخاص الـ168 الذين كانوا على متن الطائرة.

2011: تحطم طائرة تابعة لشركة طيران ياك سرفيس أقلعت من مطار تونوشنا في مقاطعة ياروسلافل الروسية. وكانت الطائرة تحمل فريق نادي لوكوموتيف ياروسلافل للهوكي. وقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة ما عدا شخصين، وحصيلة القتلى كانت 43.

2016: حادث سقوط طائرة كولومبية خلال رحلتها من بوليفيا إلى كولومبيا، وكان على متنها 81 شخصا، من بينهم أعضاء فريق شابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم.

2018: مقتل التايلاندي فيتشاي سريفادانا برابا مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، وكان فيتشاي سريفادانا غادر ملعب «كينج باور» الخاص بفريقه، بعد مباراة لناديه أمام ويستهام يونايتد بالدوري الإنجليزي، وبعد دقائق من ابتعاد طائرته عن محيط الملعب انفجرت ليلقى حتفه، بالإضافة إلى 4 أشخاص آخرين.

2019: كان الأرجنتيني إيمليانو سالا لاعب نانت الفرنسي في طريقه إلى إنجلترا من أجل إكمال انضمامه إلى فريق كارديف سيتي قبل أن تختفي الطائرة التي كانت تقله بشكل غامض. وبعد أسبوعين من البحث عن الطائرة أعلنت الشرطة البريطانية عن انتشال طائرة في بحر المانش، وتم التعرف فيها على جثة سالا (29 عاما)، بالإضافة إلى سائق الطائرة.

2020: وفاة كوبي براينت نجم كرة السلة الأمريكية والعالمية في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في لوس أنجلوس أودى بحياة 8 أشخاص آخرين، من بينهم ابنته جيانا (13 عاما)، كما كان ضمن الضحايا جون التوبيلي، وهو مدرب بيسبول سابق وزوجته وابنته.