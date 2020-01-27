شكرا لقرائتكم الأهلي يضرب المصري برباعية والزمالك يهزم بيراميدز بدوري الجمهورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتمت منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001 التي أقيمت مبارياتها عصر اليوم الاثنين، والتي شهدت أكثر من نتيجة مثيرة، كان أبرزها تغلب الأهلي على المصري برباعية.

في مباراة الزمالك وبيراميدز فاز شباب القلعة البيضاء علي فريق بيراميدز بهدف دون رد وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب الاخير بمجمع الاسيوطي بالجولة الخامسة والعشرين لبطولة الجمهورية للناشئين، واحرز هدف الزمالك أحمد عبدالرحيم ايشو.

ويقود الفريق أحمد عبدالمقصود مديرا فنيا ، ويعاونه منتصر الجدي وأحمد عبدالرءوف ، وايمن الطويل مدربا للحراس، ومحمود مغاوري اداريا للفريق ، واحمد عصمت للأحمال والتأهيل.

أما فريق الناشئين بالأهلي، فحقق فوزًا كبيرًا على المصري برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، وجاءت أهداف الأهلي عن طريق يوسف الشوَّه، وأحمد نبيل «كوكا»، وأحمد أشرف وشادي رضوان، ليعود الأهلي فائزًا برباعية دون رد.

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بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة، جمعها من الفوز في ١٤ مباراة، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في سبع مباريات، مسجلًا 39 هدفًا مقابل 18 هدفًا في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد السكندري من الجولة الـ20.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2001 بالأهلي أحمد سراج مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وممدوح عبيد مدربًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.

فيما حقق شباب نادى إنبى تحت 18 سنة مواليد 2001 ، فوزا هاماً علي نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17، وأحرز هدفي إنبى في المباراة اللاعب/ فتحى السيد محمد .

بتلك النتيجة يواصل إنبى زحفه نحو قمة البطولة برصيد 49 نقطة في المركز الثانى،ويقود الفريق جهاز فني مكون من: طارق عبدالله ( مدير فنى )، طارق أبو ضيف ( مدرب عام )، شريف عمر ( مدرب )، خالد فرحات ( مدرب حراس مرمى )

، نائل ناجي ( إدارياً )، تامر محمد ( طبيب )، ومحمد طارق ( أخصائى تدليك ).