شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يشهد قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب بموسم 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأثنين، المؤتمر الصحفي لقرعة نهائيات دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة موسم 2019 -2020، والذى نظمته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بمسرح وزارة الشباب والرياضة ، بحضور لفيف من قيادات الوزارة ، ورؤساء مراكز الشباب المشاركة بالقرعة ، وحضور الكابتن طارق يحيي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق .

وأسفرت القرعة عن مواجهة ديروط ( أسيوط ) مع فيصل (السويس ) ، منشأة عبد الرحمن (الدقهلية) مع الشرابية (القاهرة ) ، المنيرة ( الوادي الجديد ) مع بني مزار( المنيا ) ، شبرانبات (البحيرة) مع الروضة(دمياط) ، برما( الغربية) مع الحسينات ( الأقصر) ، أبو المطامير(البحيرة) مع غرب الموهوب (الوادي الجديد) ، الواسطي (أسيوط) مع البصيلية(أسوان) ، فرحات(الفيوم) مع كفر قشاش(البحيرة) .

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كما أسفرت القرعة عن مواجهة وادي الرمل(مطروح) مع سبورتنج(بورسعيد) ، أبو زنيمه(جنوب سيناء) مع ابوقطفه(كفر الشيخ) ، العمراوي (الأسكندرية) مع طيبه العوامية(الأقصر) ، بلفيا(بني سويف) مع المحسمة المحطة(الإسماعيلية) ، شيبة(الشرقية) مع فؤاد عباس(سوهاج) ، القصير(البحر الأحمر) مع بهاده(القليوبية) ، أبو النمرس(الجيزة) مع كفر الباجور(المنوفية) ، أبو تشت (قنا) مع أقطية(شمال سيناء) .

وتقام مباريات دور الـ 32 على 3 أيام هم 2 و3 و4 فبراير المقبل، ثم دور الـ 16 أيام 9 و10 و11 من نفس الشهر، ودور الثمانية يومي 16 و17، ونصف النهائي يومي 23 و24 فبراير، ثم النهائي أوائل مارس المقبل

ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قيمتها 150 ألف جنيها، وصاحب المركز الثاني على 100 ألف جنيها، والممركز الثالث على 70 ألف جنيها، والرابع على 50 ألف جنيهاً .