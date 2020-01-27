شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد: محمد صلاح لم يحزن على فقدان جائزة الأفضل بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، أنه لم يشعر من جانب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي بأي تذمر بسبب عدم حصوله على جائزة الأفضل لعام 2019 عندما تحدث معه.

وقال السعيد خلال تصريحات تلفزيونية: أتحدث دائما مع صلاح، ولكنني لم أتحدث معه في هذا الأمر.

أضاف:لم أشعر بأي "غضب" من ناحيته بشكل عام، ولم نتطرق للموضوع من الأساس.

تصدر السعيد هدافي الدوري المصري حتى الان هذا الموسم، حيث أحرز 12 هدف أستطاع بهما أن يدخل نادي المائه و ينضم للثمانية لاعبين الذي أحرزه 100 هدف وأكثر.

ودخل عبدالله السعيد نادى الـ100 عقب أحتساب هدف فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى له و التى أنتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، هدف بيراميدز جاء عن طريق عبدالله السعيد، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين.

ونستعرض معكم ماذا قدم عبد الله السعيد مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم وفقاً لشبكة كورة ستاتس:ـ

- 12 مباراة (1054 دقيقة)

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- 12 هدف - 5 أسيست

-محاولات صحيحة على المرمى 23 (55%)

- مراوغات ناجحة: 27

- تمريرات: 742 ناجحة: 499 (67%)

- توزيع الأهداف على دقائق المباريات