شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد: الجمهور "حكمه" عاطفى وأفعل الأصلح لمستقبلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال السعيد خلال تصريحات إذاعية: أي جمهور كرة تحركه عواطفه، والاهم له في النهاية مصلحة فريقه، وهذه أمور طبيعية ومفهومة" متابعا :" أحترم الجميع ولا أخطىء في حق أحد، فالحب والكره "من عند ربنا".

واتم كلماته : هذا عملي وأحدد مستقبلي من وجهة نظري، والأنسب لي ولمستقبلي هو ما أفعله.

تصدر السعيد هدافي الدوري المصري حتى الان هذا الموسم، حيث أحرز 12 هدف أستطاع بهما أن يدخل نادي المائه و ينضم للثمانية لاعبين الذي أحرزه 100 هدف وأكثر. ودخل عبدالله السعيد نادى الـ100 عقب أحتساب هدف فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى له و التى أنتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، هدف بيراميدز جاء عن طريق عبدالله السعيد، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين. ونستعرض معكم ماذا قدم عبد الله السعيد مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم وفقاً لشبكة كورة ستاتس:ـ - 12 مباراة (1054 دقيقة) Advertisements - 12 هدف - 5 أسيست -محاولات صحيحة على المرمى 23 (55%) - مراوغات ناجحة: 27 - تمريرات: 742 ناجحة: 499 (67%) - توزيع الأهداف على دقائق المباريات

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