شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف حجم إصابة الشناوي وموقفه من مباراة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكشف مسئولو الأهلي أن الشناوي تعرض للإصابة بكدمة قوية في الظهر خلال مباراة الأمس أمام النجم الساحلي.

وأضاف جهاز الكرة بالأهلي بأن الحارس سيحتاج راحة لمدة يومين قبل أن ينتظم بعدها في تدريبات الفريق الأحمر بشكل طبيعي على أن يكون جاهزا لحراسة العرين الأحمر في مباراة الهلال.

وينتظم الشناوي في تدريبات الأهلي يوم الأربعاء المقبل المقبل استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد ١٠ نقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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أوشك مجلس إدارة نادي طلائع الجيش على إنهاء صفقة استعارة عمار حمدي لاعب الأهلي الصاعد لنهاية الموسم حيث ينهي غدًا الثلاثاء مسئولو الطلائع إجراءات صفقة الإعارة لنهاية الموسم بشكل رسمي علي أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بداية من بعد غدٍ الأربعاء.

ويعد عمار حمدي هو الصفقة الثالثة للطلائع في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو وكيفين موهيري

وخرج عمار حمدي من حسابات السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي

بعيدا عما سبق، عاد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش والأهلى السابق للتهديف بالدورى المحلى بعد غياب دام 1068 يومًا عقب إحراز هدف فريقه الوحيد فى مرمى مصر المقاصة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر للدورى.

ويعد آخر هدف أحرزه جمال في الدوري المصري كان في 23 من شهر فبراير عام 2017، حينما سجل بقميص الأهلي في شباك وادي دجلة في موسم 2016-2017، قبل أن يعود مجددا للتسجيل بعد غياب سنتين و11 شهر و4 أيام بواقع 1068 يومًا غيابا عن إحراز هدف في الدوري.