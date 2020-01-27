شكرا لقرائتكم حازم إمام: أحمد الأحمر الأسطورة الحقيقية لنادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد حازم إمام نجم الزمالك الأسبق بأحمد الأحمر لاعب الأبيض والمنتخب الوطنى لكرة اليد خاصة بعد تتويج الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب تونس والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

قال حازم إمام فى تصريحات لقناة الزمالك إن أحمد الأحمر يعد الأسطورة الحقيقية للنادى الأبيض مؤكدا أن اللاعب حقق الكثير من الألقاب والبطولات فى اللعبة.

أشار الثعلب الصغير إلى إنه يفخر دائما ببطولات أحمد الأحمر خاصة أنه حققها فى لعبة صعبة ككرة اليد.

ورد الأحمر التى تواجد ضيفا على قناة الزمالك على اشادات حازم إمام قائلا :" شكر لك يا كابتن حازم ومكالمتك وإشادتك شرف لى".

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حصل منتخب اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة السابعة فى تاريخه على حساب تونس فى عقر داره بنتيجة 27 / 23 ليتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وبهذه البطولة نجح منتخب مصر فى تحقيق النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه، حيث توج بأول لقب أفريقى عام 1991 فى النسخة التى أقيمت فى مصر بالفوز على الجزائر فى النهائى، بينما حصد اللقب الثانى عام 1992 فى ساحل العاج على حساب تونس.

أما اللقب الثالث الذى توج به الفراعنة فجاء فى عام 2000 فى الجزائر بالفوز على محاربى الصحراء على أرضهم ووسط جماهيرهم، بينما توج المنتخب باللقب الرابع فى نسخة 2004 بمصر على حساب الجزائر أيضا .