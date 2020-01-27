شكرا لقرائتكم شيكابالا: أحمد الأحمر سبب رئيسى فى زيادة جمهور الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إن أحمد الأحمر نجم المنتخب الوطنى لكرة اليد يعد سببا رئيسيا فى زيادة جمهور الفريق الأبيض.

أكد الفهد الأسمر فى تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك إن أحمد الأحمر يعد أسطورة فى كرة اليد وجعل الناس تتجه لمتابعة اللعبة.

ورد الأحمر على اشادات شيكابالا قائلا :" شيكا لاعب كبير ويمتلك مهارات عالية والجماهير كلها تعشقه وأنا احبه على المستوى الشخصى فلقد تربينا معا فى النادى الأبيض".

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حصل منتخب اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة السابعة فى تاريخه على حساب تونس فى عقر داره بنتيجة 27 / 23 ليتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وبهذه البطولة نجح منتخب مصر فى تحقيق النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه، حيث توج بأول لقب أفريقى عام 1991 فى النسخة التى أقيمت فى مصر بالفوز على الجزائر فى النهائى، بينما حصد اللقب الثانى عام 1992 فى ساحل العاج على حساب تونس.

أما اللقب الثالث الذى توج به الفراعنة فجاء فى عام 2000 فى الجزائر بالفوز على محاربى الصحراء على أرضهم ووسط جماهيرهم، بينما توج المنتخب باللقب الرابع فى نسخة 2004 بمصر على حساب الجزائر أيضا .