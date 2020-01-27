شكرا لقرائتكم قرعة كأس الاتحاد تضع تشيلسي في طريق ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قد يواجه ليفربول منافسه تشيلسي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بينما يحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفا على شيفيلد وينزداي عقب سحب القرعة اليوم الاثنين.

وربما يواجه وين روني فريقه السابق مانشستر يونايتد حيث سيستضيف ديربي كاونتي الفريق الجديد لمهاجم إنجلترا السابق العملاق مانشستر يونايتد حال فوزه في مباراة إعادة الدور الرابع على نورثامبتون تاون.

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وسيخوض ليفربول، الذي يشارك بتشكيلة من الصف الثاني في هذه البطولة، مباراة إعادة أمام شروسبري تاون على ملعب أنفيلد والفائز منهما سيواجه تشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد.

وستكون هناك حتما مواجهة بين طرفين من الدوري الممتاز حيث يستضيف الفائز من مواجهة ساوثامبتون وتوتنهام فريق نوريتش سيتي بينما سيلتقي ليستر سيتي مع كوفنتري سيتي أو برمنغهام سيتي.

ويحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفا على شيفيلد وينزداي ويواجه شيفيلد يونايتد منافسا من الدرجة الثانية حيث يلعب مع ريدينغ أو كارديف سيتي. وستقام المواجهات في الأسبوع الذي يبدأ في الثالث من مارس.