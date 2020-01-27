تعادل المقاصة وطلائع الجيش في الدوري المصري









اسماء السيد - واصل فريقا مصر المقاصة وطلائع الجيش نتائجهما المتواضعة بتعادلهما 1-1 الاثنين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

تقدم المقاصة عن طريق ميدو جابر (10) وعادل عمر جمال النتيجة للجيش (46) مسجلا اول اهدافه هذا الموسم.

بتلك النتيجة واصل المقاصة بقيادة مدربه المؤقت جمال عمر الذي تولى المسؤولية عقب اقالة احمد حسام "ميدو" صيامه عن الفوز للجولة الثانية عشر تواليا ورفع رصيده الى 12 نقطة صعد بها الى المركز الرابع عشر ، فيما رفع طلائع الجيش بقيادة مديره الفني المؤقت عبد الحميد بسيوني رصيده الى 12 نقطة في المركز الخامس عشر. وخطف أسوان فوزه الثاني هذا الموسم والاول منذ الجولة الخامسة وذلك على حساب مضيفه حرس الحدود 2-1.

تقدم اسوان عن طريق كريم الطيب (35) وتعادل للحرس مصطفى جمال (58) واحرز مصطفى جمال هدف فوز اسوان بالخطأ في مرماه (80) .

Advertisements

بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده الى 12 نقطة صعد بها للمركز السادس عشر ، فيما تجمد رصيد حرس الحدود الذي تلقى الهزيمة الثانية له هذا الموسم ، عند 18 نقطة في المركز التاسع.

أهداف مباراة المقاصة وطلائع الجيش: