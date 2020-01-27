شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: اليد لعبة شعبية وتحتاج اهتماما إعلاميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الأحمر نجم الزمالك والمنتخب الوطنى لكرة اليد إن الألعاب الأخري تحتاج اهتماما إعلاميا، مؤكداً أن كرة اليد دائما تحقق إنجازات على المستوى الدولي.

أكد الأحمر فى تصريحات لقناة الزمالك، أنه يعلم أن كرة القدم في مكان آخر، موضحًا أن كرة اليد هي اللعبة الشعبية الثانية في مصر، والجماهير تسعى للوصول لهم بكل الطرق لكي تشاهد المباريات مشددًا على ضرورة أن يكون الاهتمام باللعبة أكبر من ذلك.

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وتحدث الأحمر عن بطولة كأس الأمم الأفريقية التى توج بها الفراعنة على حساب تونس قائلاً: "كنا نشارك في بطولة أفريقية خارج مصر على ملعب منافس صاحب عدد الألقاب الأكبر بجانب أن البطولة مؤهلة للأولمبياد في طوكيو 2020 وبالتالي كنا نتوقع أن يتم بث جميع المباريات ويشاهدنا الجميع بسهولة، كنا نتمنى متابعة أفضل من ذلك".

وعن واقعة الاشتباك مع جماهير تونس قال: "نحمد الله أن الأمر كان مجرد زجاجات مياه، سبق وأثناء مباراة للزمالك مع الترجي التونسي في نهائي أفريقيا وأن حدث تجاوزات أكبر بإلقاء حجارة وعملات معدنية، ما حدث في النهائي أمر متوقع بالنسبة لنا، هم لا يحبون الخسارة".