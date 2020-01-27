شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف الوجوه الجديدة المنضمة للمنتخب فى معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، عددًا من اللاعبين الجديد لتدعيم الصفوف خلال معسكر الفراعنة فى شهر مارس المقبل، من أجل الاستعانة بهم لتدعيم صفوف المنتخب فى الفترة المقبلة، خاصة بعد ظهورهم بمستويات طيبة فى المسابقة المحلية وتقديم أداء قوى مع فرقهم.

ويسعى جهاز المنتخب لضم أكثر من عنصر جديد لتدعيم صفوفه فى المعسكر المقبل، وتغيير دماء المنتخب وإشعال المنافسة بين اللاعبين فى الفترة المقبلة، نظرا للارتباطات القوية التى تنتظر المنتخب.

ويسافر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إلى الامارات لمتابعة مباراة السوبر المصرى الذى يجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير المقبل المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بالإمارات لمتابعة لاعبى الفريقين استعداد لمعسكر شهر مارس الذى يتخلله مباراتان أمام منتخب توجو فى الفترة من 23 إلى 31 مارس فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون فى شهر يناير المقبل.

Advertisements

نفدت التذاكر الخاصة بالفئة الرابعة لجماهير نادى الزمالك فى مباراته أمام الأهلى بالسوبر المصرى والتى تجمعهما يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

بعد 7 ساعات من الإعلان عن طرح تذاكر مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك نفذت تذاكر الأهلى الخاصة بالدرجة الرابعة والثالثة الخاصة بجماهير الأهلى فى مدرجات استاد محمد بن زايد بالإمارات والذى يستضيف اللقاء.

لمعرفة الوجوه الجديدة المنضمة للمنتخب فى معسكر مارس من هنا