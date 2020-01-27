سوبر كورة.. 4 حالات تضع نجوم الكرة تحت مقصلة انضباط الجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم المصرى على مراقبة كل سلوكيات أعضاء منظومة كرة القدم، لوضع حد للمهاترات والخروج عن النص فى المسابقات التى ينظمها اتحاد الكرة، خاصة فى الدورى الممتاز، من أجل منع ظهور حالات الاعتراض أو الهجوم على أعضاء المنظومة.

وتوقع لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عقوبات على اللاعبين والأجهزة الفنية ومسئولى الأندية إذا ما ثبت قيام أحدهم بالهجوم على أحد أعضاء المنظومة أو قام بسلوك غير رياضى من شأنه يستوجب توقيع عقوبات مالية أو إيقاف.

كما تدرس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية، اقتراحًا بتطبيق تقنية الفيديو فى الأسابيع الأخيرة والحاسمة من عمر الدورى العام هذا الموسم، وذلك فى حالة عدم التمكن من بدء التطبيق مع بداية الدور الثانى كما تم الاعلان من قبل.

كشف مصدر باتحاد الكرة مفاجأة بخصوص موعد تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى هذا الموسم، وأوضح أنه من الوارد تأجيل تطبيق التجربة وعدم انطلاقها مع بداية الدور الثانى بالدورى.

وقال المصدر لـ"سوبر كورة"، إن الأمر متوقف فى النهاية على موافقة الجهة التابعة للفيفا والمسؤولة عن تقنية الفيديو الـifap على منح الحكام المصريين رخصة الحكم الفيديو، مشيراً إلى أنه رغم استيعاب الحكام المصريين للدورات التدريبية وانتظامهم، إلا أنه فى النهاية ربما يمنح مندوب الفيفا الرخصة بعد انتهاء الدورة إلى 15 أو 20 حكما، من بين الـ54 المشاركين، وهو عدد غير كافٍ لتطبيق التقنية فى جميع مباريات الدورى العام بداية من الدور الثانى، وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة متمسك بتطبيق التقنية هذا الموسم بعد التعاقد مع الشركة الإسبانية ووصول كافة الأجهزة والمعدات، ولكن الأمر متوقف على الرخصة من جانب الفيفا بعد نهاية الدورة الحالية يوم 8 فبراير المقبل.

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