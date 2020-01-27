شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة أخيرة من تاكيس جونيس للاعبى دجلة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، محاضرة أخيرة مع لاعبى فريقه فى فندق الإقامة، على هامش التحضير لمواجهة المقرر لها السابعة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعرض تاكيس بعض المباريات المسجلة لمواجهات الزمالك الماضية، وكان آخرها أمام مازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، لتحديد نقاط القوة والضعف، كما سيرسم المدرب خطة مواجهة الفارس الأبيض غدًا.

كان تاكيس جونيس أعلن قائمته استعدادًا لمواجهة الزمالك والتى ضمت كلاً من:

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محمد عبد المنصف – خالد وليد – رجب عمران – خالد رضا – عبد الله محمود – محمود مرعى – أحمد سعيد – مروان حمدى – محمد هلال – اسحاقو يعقوبو – محمد عبد العاطى – بسام وليد – عمرو صالح – حسام عرفات – بوزاس فاسيلوس – عبد الكبير الوادى – إبراهيم عايش – رفيق كابو – أحمد رمضان بيكهام – عمر ميرا – محمد رضا.

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالها 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.