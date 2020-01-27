شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة الشناوى بكدمة قوية فى الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بكدمة قوية في الظهر خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام النجم الساحلي.

وكشف مسئولو الأهلي عن أن الشناوي تعرض للإصابة بكدمة قوية في الظهر خلال مباراة الأمس أمام النجم الساحلي.

وأضاف جهاز الكرة بالأهلي أن الحارس سيحتاج للراحة لمدة يومين ثم ينتظم بعدها في تدريبات الفريق الأحمر.

وينتظم الشناوي في تدريبات الأهلي يوم الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، ويحتل الأهلي صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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