شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم منتخب اليد لـ"الخليج 365": هدفنا التتويج بأولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرحة عارمة سادت مطار القاهرة فور وصول أبطال كرة اليد بعد تحقيقهم بطولة أفريقيا، واستقبل وزير الشباب والرياضة اللاعبين وقام بتكريمهم داخل المطار.

وأكد على زين نجم منتخب اليد المصري في تصريح خاص لفيديو 7 قناة الخليج 365 المصورة، أن البطولة كانت صعبة خاصة المباراة النهائية التي كانت ضد تونس نظرًا لأن البطولة على أرضها.

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وعما يتمناه اللاعب خلال الفترة المقبلة أكد أنه يتمنى إظهار مستوى جيد في الأولمبياد وأن يحصلوا على البطولة.

ومن جانبه أكد حسين زكي مدرب منتخب مصر لكرة اليد أهمية التتويج ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2020، لأنها من أصعب مباريات البطولة تكتيكيًا لأنها الدولة المضيفة.

ومن ناحية أخرى أشار كريم هنداوى نجم منتخب مصر إلى أن البطولة كانت صعبة لكن بمجهود اللاعبين استطعنا إحراز الفوز.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.