شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتسح المصري برباعية والزمالك يهزم بيراميدز في دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أسدل الستار على منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001 التي أقيمت مبارياتها عصر اليوم، وشهدت أكثر من نتيجة مثيرة، كان أبرزها تغلب الأهلي على المصري برباعية.

في مباراة الزمالك وبيراميدز فاز شباب القلعة البيضاء على فريق بيراميدز بهدف دون رد وذلك فى اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأخير بمجمع الأسيوطي بالجولة الخامسة والعشرين لبطولة الجمهورية للناشئين، وأحرز هدف الزمالك أحمد عبد الرحيم ايشو.

ويقود الفريق أحمد عبد المقصود مديرًا فنيًا، ويعاونه منتصر الجدي وأحمد عبد الرءوف، وأيمن الطويل مدربًا للحراس، ومحمود مغاوري إداريًا للفريق، وأحمد عصمت للأحمال والتأهيل.

أما فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، فحقق فوزًا كبيرًا على المصري برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، وجاءت أهداف الأهلي عن طريق يوسف الشوَّه، وأحمد نبيل «كوكا»، وأحمد أشرف وشادي رضوان، ليعود الأهلي فائزًا برباعية دون رد.

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بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة، جمعها من الفوز في 14 مباراة، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في سبع مباريات، مسجلًا 39 هدفًا مقابل 18 هدفًا في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد السكندري من الجولة الـ20.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2001 بالأهلي أحمد سراج مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وممدوح عبيد مدربًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.

فيما حقق شباب نادى إنبى تحت 18 سنة مواليد 2001 ، فوزا هاماً علي نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17، وأحرز هدفي إنبى في المباراة اللاعب/ فتحى السيد محمد .

بتلك النتيجة يواصل إنبى زحفه نحو قمة البطولة برصيد 49 نقطة في المركز الثانى،ويقود الفريق جهاز فني مكون من: طارق عبدالله ( مدير فنى )، طارق أبو ضيف ( مدرب عام )، شريف عمر ( مدرب )، خالد فرحات ( مدرب حراس مرمى)، نائل ناجي ( إدارياً )، تامر محمد ( طبيب )، ومحمد طارق ( أخصائى تدليك ).