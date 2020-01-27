شكرا لقرائتكم خبر عن جنش فى "لوك" جديد.. هزار بين حارسى الزمالك بسبب "نضارة وشراب ملون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى وصلة هزار مع زميله الحارس الشاب محمد صبحى، بعد نشر جنش صورة له بـ"لوك" جديد، مرتديًا نظارة وجوارب أزرق "شراب" أثارت سخرية وضحك متابعيه عبر إنستجرام.

جنش ظهر فى الصور، مرتديًا نظارة و"شراب ألوان"، ليرد صبحى عليه فى التعليقات: "هموت"، ليرد عليه جنش، قائلاً: "عجبك الشراب"، ليرد عليه صبحى، مرة أخرى مبديًا إعجابه بالشراب، قائلاً: "عالمى والله".

كان محمود عبد الرحيم جنش، شارك فى التقسيمة الفنية للفريق حيث خاض الحارس التدريبات كلاعب مع زملائه الذين لم يشاركوا أمام مازيمبى الكونغولى، التى أقيمت مساء الجمعة الماضى، وانتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الخامسة لدورى أبطال أفريقيا.

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ويستعد الفريق لمواجهة وادى دجلة والمقرر لها، غدًا الثلاثاء، بالجولة الخامسة عشرة من الدورى الممتاز.





واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على إخطار إدارة الكرة بالنادى الأبيض، على تفضيله قيد الثنائى محمود جنش، حارس مرمى الفريق، والصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، فى القائمة الأفريقية المشاركة فى النسخة الجارية من دورى أبطال أفريقيا.





جاء استقرار الزمالك على قيد الثنائى جنش وعيد، بعدما كشف محمود جنش جاهزيته للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض، حيث أكد على أنه حصل على وعد من الفرنسى باتريس كارتيرون، بمنحه فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس التى تعرض لها مع منتخب مصر أثناء مشاركته ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى استضافتها مصر يونيو 2019، وذلك بعدما عاد الحارس للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض مؤخرًا، حيث يرى المدرب الفرنسى أن وجوده سيكون مهمًا خاصة أنه من العناصر القادرة على صناعة الفارق داخل وخارج الملعب.