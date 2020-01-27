شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحيي حفل افتتاح مباراة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن الراعى الرسمي للكرة المصرية ومجلس أبو ظبي الرياضي على إحياء الفنان محمد رمضان لحفل افتتاح مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قبل انطلاق المباراة.

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول في بطولة السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام في الإمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الأهلي والزمالك.

وطرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل والتى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020، وجاءت كالتالي :

vip 500 درهم = 2150 جنيها مصريا

درجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات

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درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا

فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا

فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا

فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أنه كان هناك مقترح باسناد مباراة السوبر المحلي التى تجمع الأهلى – بطل الدورى للموسم المنقضى والزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات، إلى حكام مصريين وباستخدام تقنية الـvar أوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأقرب بنسبة كبيرة حتى الآن هو إسناد المباراة لحكام أجانب، كما تم الإعلان من قبل، خاصة أنه تقرر بصفة رسمية الاستعانة بتجربة الـvar وهناك تخوف من استخدام التقنية مع الحكام المصريين فى مباراة مثل الأهلى والزمالك.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى الذى شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذى تضمن إقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.