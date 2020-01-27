شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم دجلة الجديد يغيب عن مواجهة الزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب الغانى رودني أنطوي مهاجم وادى دجلة الجديد، عن صفوف فريقه فى مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مطلع بالفريق الدجلاوى عن غياب رودنى أنطوى عن قائمة وادى دجلة بعد التعاقد معه لمدة 3 سنوات ونصف قادمًا من نادي تسارسكو سيلو سوفيا البلغاري مقابل 125 ألف يورو، بسبب عدم وصول البطاقة الدولية للاعب حتى الأن، لافتًا إلى إنه سيكون تدعيم قوى لهجوم الفريق الدجلاوى خاصة أنه يتميز بقوة بدنية وايجابية على المرمى عالية، ونجح فى تسجيل 9 أهداف مع فريقه البلغارى هذا الموسم، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع دجلة.

وكان تاكيس جونيس أعلن قائمته استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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وضمت قائمة الفريق الدجلاوى كلاً من:

محمد عبد المنصف – خالد وليد – رجب عمران – خالد رضا – عبد الله محمود – محمود مرعى – أحمد سعيد – مروان حمدى – محمد هلال – اسحاقو يعقوبو – محمد عبد العاطى – بسام وليد – عمرو صالح – حسام عرفات – بوزاس فاسيلوس – عبد الكبير الوادى – إبراهيم عايش – رفيق كابو – أحمد رمضان بيكهام – عمر ميرا – محمد رضا.

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالها 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.