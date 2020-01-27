شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يقترب من ضم عمار حمدي.. والإعلان الرسمي غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك مجلس إدارة نادي طلائع الجيش على إنهاء صفقة استعارة عمار حمدي لاعب الأهلي الصاعد لنهاية الموسم حيث ينهي غدًا الثلاثاء مسئولو الطلائع إجراءات صفقة الإعارة لنهاية الموسم بشكل رسمي علي أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بداية من بعد غدٍ الأربعاء.

ويعد عمار حمدي هو الصفقة الثالثة للطلائع في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو وكيفين موهيري

وخرج عمار حمدي من حسابات السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي

بعيدا عما سبق، عاد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش والأهلى السابق للتهديف بالدورى المحلى بعد غياب دام 1068 يومًا عقب إحراز هدف فريقه الوحيد فى مرمى مصر المقاصة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر للدورى.

ويعد آخر هدف أحرزه جمال في الدوري المصري كان في 23 من شهر فبراير عام 2017، حينما سجل بقميص الأهلي في شباك وادي دجلة في موسم 2016-2017، قبل أن يعود مجددا للتسجيل بعد غياب سنتين و11 شهر و4 أيام بواقع 1068 يومًا غيابا عن إحراز هدف في الدوري.

وقد انتهت المباراة بين المقاصة وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيدهما إلى 12 نقطة.

بدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن

خط الوسط: مصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية

الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح عاشور

وتواجد على دكة البدلاء كل من: الحارس محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين وصلاح ريكو وباولن فوافي وصلاح أمين ومحمد إبراهيم.

تقدم ميدو جابر لمصر المقاصة فى الدقيقة الثامنة من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة سددها قوية ارتطمت بأحد مدافعى الطلائع وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى معلنة عن الهدف الاول للمقاصة، ونجح عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش فى إحراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 46 لتصبح النتيجة 1/1.