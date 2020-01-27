شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يعلق على الانضمام للزمالك وموعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز، أنه قام بالتجديد لفريقه من أجل تحدٍ جديد يسعى له، وعن إمكانية انضمامه للزمالك قال: "معرفش بكرة فيه أيه".

وقال السعيد خلال مداخلة إذاعية: "أتحدث فقط الآن عما هو تحت يدي، جددت لبيراميدز من أجل دخول تحدٍ جديد، وتحقيق تاريخ جيد مع النادى".

وعن موعد إعلان الاعتزال الدولي، قال السعيد: "سوف أعتزل اللعب الدولي عندما أشعر بأنني ليس لي دور" مشددًا على أنه لم يتخذ قرار بشأن الاعتزال الدولي، إلا عندما يشعر بأنه ليس له دور داخل المنتخب وقتها فقد سيفكرفي ذلك".

وأردف السعيد: السنة الجارية سوف يتحدد بها أمور كثيرة، فكرت قبل ذلك هل سوف أستمر أم لا؟، ولكن في النهاية لم أتخذ قرار نهائي في هذا الشأن.