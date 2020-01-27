شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يعلق على الانضمام للزمالك وموعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر
وقال السعيد خلال مداخلة إذاعية: "أتحدث فقط الآن عما هو تحت يدي، جددت لبيراميدز من أجل دخول تحدٍ جديد، وتحقيق تاريخ جيد مع النادى".
وعن موعد إعلان الاعتزال الدولي، قال السعيد: "سوف أعتزل اللعب الدولي عندما أشعر بأنني ليس لي دور" مشددًا على أنه لم يتخذ قرار بشأن الاعتزال الدولي، إلا عندما يشعر بأنه ليس له دور داخل المنتخب وقتها فقد سيفكرفي ذلك".
وأردف السعيد: السنة الجارية سوف يتحدد بها أمور كثيرة، فكرت قبل ذلك هل سوف أستمر أم لا؟، ولكن في النهاية لم أتخذ قرار نهائي في هذا الشأن.
فى سياق أخر، أكد عبد الله السعيد، أنه لم يشعر من جانب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بأي تذمر بسبب عدم حصوله على جائزة الأفضل لعام 2019 عندما تحدث معه، مضيفًا: "أتحدث دائمًا مع صلاح، ولكنني لم أتحدث معه في هذا الأمر".
وتابع: لم أشعر بأي "غضب" من ناحيته بشكل عام، ولم نتطرق للموضوع من الأساس.
أبدى عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، سعادته بدخوله نادي المائة، مشيراً إلى أنه لم يكن يسعى طوال مسيرته لذلك.
قال السعيد "شيء مشرف عندما يحقق اللاعب أرقامًا قياسية، ويدخل موسوعة تاريخية في بلده ويسجل التاريخ اسمه" بعد تخطيه لحاجز الـ100 هدف بالدورى المصرى، مضيفا: "لم أكن أسعى لذلك، كنت دائمًا أسعى لتحقيق نتائج جيدة مع فريقي أكثر من رغبتي في تحقيق رقم شخصي لي.
تصدر السعيد هدافي الدوري المصري حتى الان هذا الموسم، حيث أحرز 12 هدفًا استطاع بهما أن يدخل نادي المائة وينضم للثمانية لاعبين الذي أحرزه 100 هدف وأكثر.
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